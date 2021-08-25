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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن لـ "قادة مجموعة الدول السبع": مهمة الجيش الأمريكي في كابول ستنتهي 31 أغسطس

صدى البلد

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بادين، قادة مجموعة الدول السبع، أن مهمة الجيش الأمريكي في كابول ستنتهي في 31 أغسطس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأربعاء/، إن: "انتهاء المهمة يتوقف على مواصلة التنسيق مع طالبان، بما في ذلك إتاحة الدخول للمطار إلى الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم".

وتعهدت مجموعة السبع بمحاسبة حركة طالبان على أفعالها على صعيد منع الإرهاب وحقوق الإنسان ولا سيما حقوق النساء. 

ودعا قادة المجموعة -في البيان الختامي لقمتهم الافتراضية- إلى الهدوء وضبط النفس، مشددين على أن أفغانستان يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية على بلدان أخرى.

واجتمع قادة وزعماء دول مجموعة السبع الثلاثاء لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد عقب انسحاب القوات الأجنبية منها.

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