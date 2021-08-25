عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء عيون موسى بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية

صدى البلد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء عيون موسي الواقعة في محافظة السويس ، حيث تم ربط عدد (2) وحدة إنتاج بعدد (2) مدخنة ،و رصد كلا من اكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية . وبهذا فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة السويس عدد (15) منشآة بعدد (62) مدخنة .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد  أن هناك 84 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل فى خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

وأضافت فؤاد أن إجمالي عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل لعدد 25 محطة ، مشيرة إلى استمرار الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وذلك في اطار إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى . مضيفة أن اجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية بلغ عدد (84) منشأة تمثل 382 مدخنة.

البيئة ربط مداخن محطة كهرباء عيون موسى السويس منظومة الرصد الإلكترونية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لـ الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري بالمدينة

رئيس الوزراء يصعد أعلى نقطة في معبد الكرنك.. ويحاور عمال الترميم : جهد رائع يبعث على الفخر

قالت عنه "رخم" وتزوجته.. ولهذا السبب ابتعدت منى ذكي عن الأدوار الحسّية

رئيس الوزراء يُتابع من الأقصر استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش

المستشار عزت أبو زيد يستقبل رئيسي مجلس وقضايا الدولة.. صور

السيسي يبني الإنسان.. الرئيس يخاطب الشعب برسائل أبوية للنهوض بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

توقعات بمد التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ