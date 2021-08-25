المستشار عزت أبو زيد يستقبل رئيسي مجلس وقضايا الدولة.. صور

استقبل المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، كما استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن الزيارتين جاءت لتقديم التهنئة للمستشار عزت أبوزيد، بمناسبة توليه منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف أن المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص خلال اللقاء على التأكيد على العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء المثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.