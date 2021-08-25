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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل طالب طب المنيا.. سبتمبر المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات المنيا ،اليوم مد اجل النطق بالحكم في قضية مقتل طالب الطب على يد  4 متهمين ثارا في 18 يوليو 2020 إلى اليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل .


حيث أحالت هيئة المحكمة أوراق أحمد. م. ج احد المتهمين الأربعة، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقا.

 

وحددت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، وأمانة سر على حسن ومحمد مصطفي هارون اليوم الثاني من شهر أغسطس والذي يوافق اليوم 25 اغسطس  ، للنطق بالحكم .


كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين كلا من، عبدالرحمن. م. ج "محبوس"، واحمد. م. ع "هارب" مسلم. ع. ي "محبوس"، ومحمد. ج. ي هارب، بدائرة مركز سمالوط شرق إلى المحاكمة الجنائية.

 

لاتهامهم بقتل إسلام عبدالكريم أبوسمرة موسي"21 سنه" طالب بكلية الطب، جامعة المنيا مع سبق الأسرار والترصد، بان بيتوا النية وعقد العزم على قتلة على اثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما واعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليه 2020 .

 

تلقي مدير الأمن اخطارا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر احدي المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة، ثارا، مما أدي إلى وفاة في الحال .

 

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق

شرع أغسطس وفاة المفتي طالب اعدام المحاكمة الجنائية كلية الطب محكمة جنايات مستشار

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