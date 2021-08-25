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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مكافأة كل لاعب بالزمالك عقب التتويج بالدوري المصري

صدى البلد

تجهز اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة مكافأة فوز الفريق الأول لكرة القدم بدرع الدورى لموسم 2020 -2021 عقب الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون مقابل أمس بالجولة الثالثة والثلاثين للبطولة .

150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالزمالك 

ووفقا للائحة الداخلية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك يحصل كل لاعب بالفريق على 150 الف جنيه حال التتويج بالدورى .

ويحق لكل لاعب مسجل بقائمة الزمالك الحصول على نفس المكافأة المالية البالغة 150 ألف جنيه بالتساوى دون الرجوع لنسبة المشاركة فى المباريات .

كارتيرون : الزمالك يستحق التتويج بالدورى

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز ببطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وشدد المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي على أنه سعيد بالأداء في المباراة  وبروح جميع اللاعبين، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وأضاف أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، خاصة اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح  كارتيرون أنه سعيد بالتواجد مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي، مضيفا أن الفريق يخطط للفوز ببطولة الكأس في الفترة المقبلة، وشدد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق إيجابي جدا ويقدم مردودا جيدا وفي كل مباراة يسجل أو يصنع هدفا.

وشدد كارتيرون على أن الجهاز الفني مضطر للتعامل مع ضغط المواسم في الفترة الأخيرة في مصر، ووجه كارتيرون الشكر لأعضاء الجهاز المعاون له لأن الفريق خاض مباريات قوية وحقق الفوز في آخر 8 مباريات.

كارتيرون : التجديد لـ أشرف بن شرقى ضرورة 

واختتم المدير الفني للزمالك بأنه يسعى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا بصفوف الفريق، مشددا على أن رئيس النادي وعده بالحفاظ على القوام الأساسي، والذي بدأ بالتجديد للونش وزيزو، وسيتم التجديد لبن شرقي في الفترة المقبلة، موضحا أن الزمالك يمتلك لاعبين معارين سيستفيد منهم في الموسم المقبل.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13  في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 79 نقطة بفارق ست نقاط عن الأهلي والذي تعادل ضد الجونة بنتيجة (3-3).

يذكر أن درع الدوري استمر متواجد في دولاب بطولات الاهلي منذ موسم 2016 حتى الآن، وذهب للزمالك بعد تأكد تتويجه باللقب هذا الموسم.

الزمالك درع الدوري الانتاج الحربى باتريس كارتيرون أشرف بن شرقي

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