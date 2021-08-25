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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنفس الإطلالة.. مي سليم برفقة ابنتها لي لي

صدى البلد

نشرت الفنانة مي سليم صور لها برفقة ابنتها لي لي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي سليم برفقة ابنتها لي لي بنفس الإطلالة بفستان أسود وشعر منسدل علي الأكتاف ".

وتفاعل عدد من متابعي الفنانة مي سليم مع الصور بسبب الشبه الكبير بينها وبين ابنتها .

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.
 

ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .

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