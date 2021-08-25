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كاتب صحفي: لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية بدون تطوير ملف الطرق

كاتب صحفى
كاتب صحفى

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية بدون الإنجاز في ملف الطرق وتطويرها، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل شخصي إنشاء وتطوير البنية التحتية.

وأضاف سليمان جودة، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع على فضائية “أم بى سى مصر ٢”، أن التحدى القادم هو استثمار الطرق والمحاور الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي.

فى سياق آخر، قال الكاتب الصحفى سليمان جودة، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، يحاول إعادة التعليم إلى مساره الصحيح بتطوير منظومة التعليم فى مصر، حيث كان الاعتقاد قديما أن الثانوية العامة مسألة مصيرية حياة أو موت، وأن عدم حصول الطالب على مجموع 100% يشير لعدم تعلمه أى شيء خلال مراحله التعليمية.
وأوضح "جودة"، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن تطوير النظام التعليمى فى مصر، خاصة مرحلة الثانوية العامة، يحتاج سنوات ووقتا وليس بين ليلة وضحاها، خاصة أنها تراكمات سنوات ماضية وتتطلب تغيير فكرة حصول الطالب على 100% ونظرية كليات القمة.

ولفت إلى أن دول العالم لا تشهد حالة طوارئ وتوترا فى ظهور نتائج الطلاب على الرغم من كونها دولا متقدمة، لأن هذه الطريقة المثلى التى يجب أن تتبعها الدول، وذلك على النقيض مما كان يحدث فى مصر خلال السنوات الماضية فى إعلان نتائج الثانوية العامة من توتر شديد بكل بيت مصرى قبل إعلان نتائج أبنائهم.

سليمان جودة الرئيس السيسي استثمار الطرق والمحاور تحقيق التنمية الاقتصادية وزير التربية والتعليم زيادة الدخل القومي

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