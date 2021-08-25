رئيس لبنان يوقع مرسوما بتكليف الجيش والشرطة بالرقابة على مصادر الطاقة

وقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، مرسومًا لتكليف القوى العسكرية والأمنية وشرطة البلديات فرض الرقابة على مصادر الطاقة.

وحسب موقع "لبنان 24"، وقع عون مرسومًا يهدف إلى فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها والعمل على تفريغ وإغلاق جميع المستودعات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول بجميع الأراضي اللبنانية.

وكان المجلس الأعلى للدفاع بلبنان قرر في وقت سابق، تكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية بفرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضى اللبنانية، وذلك لمدة شهر كامل حتى 15 سبتمبر المقبل.

كما كلف المجلس القوى العسكرية على تفريغ وإقفال جميع المستودعات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المتبعة.

جاء ذلك بعد الانفجار الذي شهدته منطقة عكار شمالى لبنان بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين يوم 15 أغسطس، مما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات.