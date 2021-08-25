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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل وزير خارجية سيراليون.. ويؤكد تكثيف التعاون بين البلدين في المجال الرياضي

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
تناول اللقاء بحث الاستفادة من الخبرات المصرية العلمية والأكاديمية في مجال تدريس المناهج الدراسية في مختلف المجالات الرياضية والتربية البدنية، وذلك بالاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى العديد من الجامعات والكليات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأبدى وزير خارجية سيراليون رغبته في قيام الحكومة المصرية بإقامة الأكاديميات الرياضية المتخصصة في مختلف اللعبات الرياضية في جميع أرجاء سيراليون بغرض دعم المؤسسات الرياضة لديهم من خلال صقلها بتلك الأكاديميات المتخصصة.
من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي بوزير الخارجية والوفد المرافق، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على تكثيف أوجه التعاون وفتح قنوات التواصل مع أشقائنا في القارة الأفريقية في مختلف مجالات التعاون، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطة موضوعة من أجل النهوض بالرياضة المصرية والتوسع في مجالات وآليات الممارسة الرياضية لمختلف المواطنين من خلال تطوير جميع الهيئات الشبابية والرياضية، وفى مقدمتها مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب والبيئة المحيطة بها.

وأضاف أن ثمة العديد من أوجه التعاون بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي سيتم العمل لتكثيفها خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة قطاع عريض من الشباب في سيراليون، والعمل على رفع كفاءتهم الرياضية والصحية بوجه عام .

فيما أعرب الدكتور ديفيد فرانسيس وزير خارجية سيراليون، عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العلاقات التي تجمع بين مصر وسيراليون، حيث أثنى على وقوف القيادة السياسية المصرية بصفة دائمة إلى جانب سيراليون، خاصة في أوقات المحن المختلفة والظروف العصيبة التي مرت بالعالم أجمع، ولكن مصر لم تتوان عن تقديم الدعم لمختلف الدول. 

وقال: "هذه هي مصر التي عهدناها دائماً، ونراها تقدم لدينا كل الدعم في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف أنه يتم حاليا بناء 3 استادات جديدة بسيراليون، فضلاً عن وجود 3 جامعات تقوم بتدريس المناهج والمواد الدراسية الخاصة بمجالات الرياضة والتربية البدنية، الأمر الذى يتطلب ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة تلك المنشآت لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، وكذلك الخبرات الأكاديمية المصرية في جامعات سيراليون.

وأشاد وزير خارجية سيراليون بالتجربة المصرية في مجالات العمل الشبابي والرياضي والتي كان لديها أثر كبير في العديد من المجالات، منها تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، والتطوير في المجال الرياضي، خاصة البنية الرياضية المصرية الرائدة، وهو الأمر الذي ظهرت جلياً نتائجه في بعثة مصر التي شاركت بدورة الألعاب الأولمبية وحصدت ٦ ميداليات أولمبية، في ظل الظروف العصيبة التي تحيط بالعالم أجمع من فيروس كورونا.

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