خبير التنمية البشرية: هوس الأشخاص بالسوشيال ميديا حب استطلاع وليس إدمانا

قال الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية وأستاذ سلوك نفسي إن جميع ما يحدث من متابعة الأشخاص للسوشيال ميديا هو حب استطلاع وليس إدمان، والدليل على ذلك عن انشغال الشخص في حياته وروتينه اليومى، من الممكن أن يؤجل تصفحه على السوشيال ميديا.

وأضاف خبير التنمية البشرية خلال استضافته فى برنامج "حياتك صحتك" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأب أو الأم من الممكن أن يمنحا الطفل موهبة خاصة بهما، لأن الأطفال دائما ما يتخذون والديهم قدوة لهم ويقلدونهم في ما يفعلونه فالأب والأم يستطيعان أن ينقلوا موهبتهم بكل سهولة لأطفالهم، كاشفا أنه في أحيان كثيرة يقوم الأب والأم بالإحتفاظ بموهبتهم لأنفسهم ويتركوا أولادهم ليجمعوا الأفكار بأنفسهم.

وتابع خبير التنمية البشرية أن الموهبة حاكمة فمن لديه موهبة لا يستطيع إخفاءها وتظهر في اهتماماته ولو قام الطفل بمعرفة ما عليه فعله فهو حب الإستطلاع أما إذا قام بحل المشكلة فهو موهوب.

وأردف خبير التنمية البشرية: إذا فرض الدين شئ على الطفل لكي يكون موهوب بحياته فحينها لن تكون موهبة وإنما أداء فقط.

واستطرد الياس انه إذا أراد الوالدين ان يقوما بأشراك طفليهما في أي رياضة فيجب أن يتركا له حرية إختيار الرياضة التي يفضلها لأنه إذا اختار الرياضة التي يحبها فحينها ستكون بداية الموهبة.