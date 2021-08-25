دينا أبو السعود تكشف عن حل للتخلص من آثار حب الشباب| فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي مناسب لجميع الأعمار، ولـ جميع أنواع البشرة، موضحة أن الكريم آمن لأصحاب البشرة الحساسة، ومرخص من وزارة الصحة، وهو الحل البديل لحقن الفيلر، لقدرته فى التخلص من التجاعيد العميقة بنسبة 60%.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "بينكي" غير موجود فقط على شكل كريم، بل إن الشركة أنتجت من نفس المكونات صابونة للبشرة، تحتوي على زيت الزيتون، وزبدة الشيا.

وأكدت دينا أبو السعود أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.



ونوهت دينا أبو السعود أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.



وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالي يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريم بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين، متابعة أن كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً.

وأضافت دينا أبو السعود أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.