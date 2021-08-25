عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون بين التعليم العالى والبيئة

اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

اكتشاف نوع من الحيتان
اكتشاف نوع من الحيتان البرمائيه عمره ٤٣ مليون عام

أعلنت جامعة المنصورة عن تمكن فريق بحثي مصري من  اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام

تمكن فريق البحث المصرى بمشاركة الدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والباحث عبدالله جوهر طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورة بالتعاون مع وزارة البيئة بإشراف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومشاركة د.محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية بجهاز شئون البيئة، ومنسق التعاون بين جامعة المنصورة ووزارة البيئة،  من هذا الاكتشاف  الذي يعد طفرة لعلماء الحفريات العرب، حيث إنه يعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان.

وقد  تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 بواسطة فريق بحثى من خبراء وزارة البيئة برئاسة الدكتور محمد سامح، وتم دراسة وتوثيق الحوت الجديد تحت إشراف ومتابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية برئاسة الدكتور هشام سلام .

فيما يبلغ طول الحوت ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كجم، وقد سمى الحوت الذى تم استخراجه من واحة الفيوم (فيومسيتس أنوبس)، وأنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التى مكنته من التعايش فى ذلك الوقت.  

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد سامح أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة بأن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتى تعود إلى العصر الإيوسيني، مشيرًا إلى أنها تعد منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

وأشار الدكتور هشام سلام إلى أن هذا الاكتشاف ساهم فى زيادة معارف الفريق البحثى عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، مما ساعد فى توجيه رؤية الفريق البحثى. 

كما أكد عبدالله جوهر أن هذا الاكتشاف الهام يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والإفريقي حول الحفريات، وخاصة حفريات الحيوانات القديمة، والتي تسهم يوماً بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة، مشيرًا إلى أن توثيق نوعٍ جديدٍ من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.

ومن المقرر أن ينشر هذا الاكتشاف المهم اليوم الأربعاء بإحدى مجلات علم البيولوجى العالمية المرموقة.

اخبار المنصورة اخبار الدقهلية جامعة المنصورة اكتشاف جديد الحيتان البرمائية

موضوعات متعلقة

مكتب تنسيق جامعة المنصورة يستقبل الأولى على الثانوية العامة «أدبى دمج»

ترشيحاتنا

اهربي فورا.. سيدة تنشر صور لحشرات في منزلها ومفاجأة في التعليقات

ضمن حياة كريمة.. الزراعة: أسعار التقاوى هذا العام أقل من الأعوام السابقة

فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى العودة لـ"منطق الحوار"

نشرة التحقيقات| المتحور دلتا لا يتأثر باللقاحات ..شرخ جديد في الجدار العربي

اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

للترويج للهيئة.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائمة منتخب مصر.. البدري يستثني شكري وعادل من قاعدة الوجوه الجديدة بتصفيات المونديال

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

أول تعليق من السعودية على قطع الجزائر علاقتها مع المغرب

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ