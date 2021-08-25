مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب جماعية قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، وسط نشاط انتقائي على بعض من الأسهم الكبرى والقيادية، بجانب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.9 مليار جنيه، ليصل إلى 731.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6.1 مليار جنيه، منها 3.9 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.



وزاد مؤشر السوق الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 1.04% لينهي التعاملات عند مستوى 11064.43 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.36% مسجلا 3991.04 نقطة، وأضاف مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا ما نسبته 0.74% إلى قيمته ليغلق عند مستوى 3977.88 نقطة.

