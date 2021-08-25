عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية-
البورصة المصرية- صورة أرشيفية

 سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب جماعية قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، وسط نشاط انتقائي على بعض من الأسهم الكبرى والقيادية، بجانب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات


وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.9 مليار جنيه، ليصل إلى 731.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6.1 مليار جنيه، منها 3.9 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. 

txt

تصل للفصل عن العمل.. تعرف على مصير الموظف حال رفض تلقي لقاح كورونا

txt

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-8-2021


وزاد مؤشر السوق الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 1.04% لينهي التعاملات عند مستوى 11064.43 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.36% مسجلا 3991.04 نقطة، وأضاف مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا ما نسبته 0.74% إلى قيمته ليغلق عند مستوى 3977.88 نقطة. 
 

مؤشرات البورصة البورصة المصرية مكاسب جماعية صناديق الاستثمار العربية أسهم الشركات الصغيرة رأس المال السوقي أسهم المضاربات الاستثمار في البورصة ختام تعاملات البورصة

ترشيحاتنا

مساعي دبلوماسية عمانية من القاهرة لجذب مزيد من الاستثمارات.. تفاصيل

"حرب أهلية".. رسالة عاجلة من الحريري لـ اللبنانيين

السجيني: قانون السايس لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية ولا إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع

دعاء لفك السحر والحسد .. ردده ينجيك الله من كل سوء

سحر السنباطي: نعمل على رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل

متى تنخفض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق؟ ..الفلاحين تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائمة منتخب مصر.. البدري يستثني شكري وعادل من قاعدة الوجوه الجديدة بتصفيات المونديال

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

أعظم تحصين من السحر والحسد .. ردده يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ