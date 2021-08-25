دعاء سهيل تكشف شروط فقدان الوزن بشكل سليم وناجح.. تعرف على الطريقة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية، إن خفض الشهية قد لا يصلح لخفض الوزن بمفرده في بعض الحالات، ولكن هناك إمكانية لتناول بعض المواد التي تزيد من معدل الحرق إلى حد كبير.

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها مع برنامج " طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن هناك ضرورة لزيادة معدل الحرق، خاصة لمن يعاني من مشكلة في المرارة، لأن المرارة تعتبر ماكينة حرق مهمة في الجسم، كما أن هناك ضرورة لتناول بعض الأعشاب التي تقلل الشهية، خاصة لمن يعاني من الشهية العالية.

وأكدت خبيرة تغذية ، أن يجب التزام مريض السمنة بتعليمات طبيب التغذية، خاصة في تناول جرعات المكملات الغذائية أو تعليمات شرب المياه.

وأشارت الدكتورة دعاء سهيل ، إلى أن هناك كورس علاجيا يحتوي على نسبة عالية من التوت البري، والكريز وأوراق اللوتس لنحت القوام، من خلال تكسير وتفتيت الخلايا، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة قدر الإمكان من خلال المشي ساعة يوميًا، لأن هذا الأمر له تأثير جيد على قوام الجسم.