أشرف سلمان: الاستثمارات الضخمة بمدن الجيل الرابع تعكس رؤية الدولة

قال أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهود الدولة في ضخ الاستثمارات الضخمة بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كبيرة جدا وتعكس رؤية الدولة، لافتاً إلى أن عجلة النمو تتقدم بسرعة، لان القطاع العقاري يجر خلفه نحو 100 صناعة أخرى.

وأضاف سلمان خلال مؤتمر صحفي عن إنطلاق المشروع القومي السياحي ممشى أهل مصر، إن التنمية لم تقتصر على المدن الجديدة، وإنما امتدت لتطوير المناطق العشوائية وتطوير القاهرة القديمة والعاصمة القديمة، بخلاف إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، وهو برنامج ثوري، فجرة الرئيس السيسي بشراكة مع كل قيادات الدولة، والمجتمع المدني.

وتابع سلمان ، هناك رؤية دقيقة وهناك تخطيط جيد لكل المشروعات القومية التي تضيف لمصر فخر، وفي مقدمتها مشروع ممشى أهل مصر، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخطيطه وتطويره، حتي يليق بمصر ويليق بنهو النيل العظيم، مشيراً إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من النمو الإقتصادى.

من جانبه أشاد الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى ايدج للتطوير العقاري، بتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، خلال فترة وجيزة مؤكداً أن المشروع هو جزء من تطوير مصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، لم تنس المدن القديمة، والعاصمة، وهناك مشروعات كبرى مثل تطوير ماسبيرو، والقاهرة الفاطمية وغيرها من المشروعات، التي نشرف أن نكون جزءا منها.



وأضاف، نسعى للوصول إلى 50 كيلو متر بالمشروع.