تعرف على مستجدات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في حلوان

قالت الدكتورة سامية سعيد ، مديرة الرعاية الأساسية بمنطقة حلوان ، إنه تم البدء بتلقى اللقاح للمواطنين لـ لقاح كورونا ، فى مركز " الست خضرة" بمنطقة حلوان منذ شهر مارس من العام الجارى، وتلى ذلك إطلاق فرق متنقلة لخدمة أكبر عدد من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية .

وأضافت " عبد العزيز " ، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بفترات صباحية ومسائية ، حسب الأماكن التى يتم التوجه إليها وأماكن التجمعات سواء فى المصانع ، الإدارات التعليمية قبل انطلاق مواسم الجامعات خلال الفترة القادمة .

ولفتت إلى أن يتم انطلاق القافلة إلى المكان المقرر تطعيم المواطنين خلاله عن طريق التسجيل على الموقع الالكترونى ومتابعة الطبيب لحالة المواطن وبناءا عليه يتم اختيار نوع اللقاح الذى من المقرر أن يتم تلقيحه به ، مشيرا إلى أن المركز يضم لقاحات متعددة منها استرازينكا ، سينو فارم ، سبوتنيك .



يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكافة العاملين بشركة "فاكسيرا" وعلى رأسهم الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال اجتماع عقدته معهم اليوم الأربعاء، عن طريق "الفيديو كونفرانس" بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، حيث أكدت الوزيرة أن ما حققته الشركة يعد نقلة نوعية وتاريخية في مصر، كما نقلت إليهم شكر دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة حرصها على الذهاب إلى الشركة لتتويج ذلك النجاح ومشاركة كافة العاملين اللحظات التاريخية للإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا- سينوفاك".

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان، بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل ل١٥ مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.



وتابع "مجاهد" أنه تم توزيع المليون جرعة الأولى من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 657 مركزًا على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين، وتباشر عملها من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

ولفت "مجاهد"، إلى أنه تم الاتفاق على توريد المواد الخام لإنتاج لقاح فاكسيرا سينوفاك المصري، في شهر مايو عام ٢٠٢١، كما تم تدريب الفرق الطبية والعاملين في شركة (فاكسيرا) بواسطة الخبراء الصينيين بشركة سينوفاك الصينية، والتي ساهمت في نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا من دولة الصين، ضمن اتفاقية التصنيع، مضيفًا أنه تم البدء في تصنيع جرعات لقاح (فاكسيرا_ سينوفاك) في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، حيث تم إنتاج 3 دورات إنتاج بإجمالي مليون جرعة.