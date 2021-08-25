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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات| المتحور دلتا لا يتأثر باللقاحات ..شرخ جديد في الجدار العربي

المتحور دلتا يهدد
المتحور دلتا يهدد العالم من جديد

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس ..

ما يحدث يشبه الخيال|شركة أمريكية تكشف عن سر كبسولة السفر لنقل البشر

مع بداية الوجود البشري، والإنسان يبحث في محيطه عن العلم  والمعرفة والتجديد والتطوير، ثم حققت العلوم تطورها عبر عدة مراحل وأحداث كثيرة كان لها بالغ الأثر في تغيير العلوم للأبد، حتى هذه اللحظة ما يحدث لا يتخيله بشر من تطورات تفوق الخيال، ومن أحدثها نجاح تجربة لنقل البشر في كبسولات فائقة السرعة التي تنافس الطائرات بكل قوة.

ومن هنا قدمت شركة «فيرجن هايبرلوب» الأميركية، شروحا بشأن الطريقة التي تعتمدها كبسولات السفر التي تنافس الطائرات النفاثة، من أجل السير بسرعة تفوق ألف كيلومتر في الساعة.

صدمة حقيقية| المتحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا ويخدع جهاز المناعة

توجد آلاف الأنواع أو المتحورات المختلفة للفيروس المسبب لكوفيدـ 19، في شتى أرجاء العالم، ويبدو أن أحدها المعروف باسم «المتحور دلتا أو متحور بي»، ينتشر بسرعة في العديد من دول العالم، من بينها بريطانيا والهند وإندونيسيا والبرتغال وآسيا وأفريقيا، بل أصبح هو المتحور السائد وراء معظم الإصابات الحالية، حيث تصرخ منه الولايات المتحدة، وهناك قلق ورعب من جديد لجميع الدول من خطورة وسرعة انتشاره.

وهو خبر بالحقيقة يجعل الخوف يسود من جديد، بعد ظهور دراسة أعدتها السلطات الصحية الأمريكية، موضحة أن فعالية لقاحي «فايزر وموديرنا» المضادين لفيروس كورونا انخفضت من 91% الى 66%، حيث أصبح المتحور دلتا ينتشر سريعا في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.

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بسبب متحور دلتا.. سلبية معنويات السوق العالمي خلال الأسبوع الماضي

السيسي يبني الإنسان.. الرئيس يخاطب الشعب برسائل أبوية للنهوض بمصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية عزة مصطفي عبر قناة «صدى البلد» بضرورة زيادة الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين، موجها كلامه إلى المفكرين والمثقفين وصناع الأفلام من المنتجين والمخرجين.

وأوضح الرئيس السيسي في حديثه: «أنا أتصور أن القضية الأهم هى الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين»، معقبا: «كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف أنه المفروض نصيغ فهمنا للمعتقد، وعلينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نحن فيه، عندك استعداد تمشى بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة، كلام كبير أوي».

شق في وحدة الصف العربي| ماذا بعد قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب؟

بعد عقود من التوتر قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب «أفعاله العدائية»، وتتهم الجزائر جارتها بالتجسس على مسئولين جزائريين ودعم انفصاليين والتورط في الحرائق الأخيرة.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وكانت الجزائر قررت «إعادة النظر»، في علاقاتها مع المغرب الذي اتهمته بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به، كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية».

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السيسي يبني الإنسان.. الرئيس يخاطب الشعب برسائل أبوية للنهوض بمصر

بعد توجيهات الرئيس .. كيف تستغل مصر القوي الناعمة للارتقاء بالوعي والتعلم؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية عزة مصطفي عبر قناة «صدى البلد» بضرورة زيادة الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين، موجها كلامه إلى المفكرين والمثقفين وصناع الأفلام من المنتجين والمخرجين.

وأوضح الرئيس السيسي: «أنا أتصور أن القضية الأهم هى الوعى بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين»، معقبا: «كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف أنه المفروض نصيغ فهمنا للمعتقد، وعلينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نحن فيه، عندك استعداد تمشى بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة، كلام كبير أوي».

المتحور دلتا الرئيس عبد الفتاح السيسي كبسولة السفر الجزائر المغرب مصر

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