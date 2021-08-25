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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة قسم الأخبار.. استلام أول مليون جرعة فاكسيرا- سينوفاك.. طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا.. ومبادرات جديدة لتطوير قطاع الصيد

صدى البلد

نشر قسم أخبار صدى البلد على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة نذكر أبرزها في السطور التالية..

ضمن حياة كريمة.. الزراعة: أسعار التقاوى هذا العام أقل من الأعوام السابقة

أكد د حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية، موضحا أن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين.

توقعات فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري في 2021

نشر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول توقعات مؤسسة فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري في2021".

النقل توقع عقد شراء أوناش الساحة الكهربائية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

وقعت اليوم وزارة النقل عقد شراء ١٢ ونش ساحة كهربائى عملاق (E-RTG) لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندريه بين شركة المجموعة المصريه للمحطات متعدده الاغراض و شركة ليبهر لاوناش الحاويات و التي تعد أحد رواد صناعة المعدات البحرية الثقيله عالميا

الصحة: استلام أول مليون جرعة فاكسيرا- سينوفاك.. وتوزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا.

الأرصاد : الطقس غدا حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

القباج تعلن إطلاق 3 مبادرات جديدة لتطوير قطاع الصيد ضمن "بر أمان"

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين.

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