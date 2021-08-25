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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم الاستثمارات البنكية وزكاتها .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حكم الاستثمارات البنكية وما مقدار زكاتها.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال حول حكم الاستثمارات البنكية وهل الزكاة عليها 10% تدفع حين يحول عليها الحول؟ 

حكم الاستثمارات البنكية

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الزكاة أنها ربع العشر، فعن كل ألف يخرج الإنسان 25 جنيها إذا مر عليها الحول "عام"، إلا أن هناك بعض الحالات التي يرعى فيها وضع الإنسان كأن يكون له وديعة في البنك يعتمد عليها ابتداءً أويكفيه هذا العائد مع راتبه على الحياة، فإذا أعطى ربع العشر أثر هذا الأمر على وضعه الإجتماعي، لذا عليه أن يخرج عشر الأرباح.

حكم الوديعة البنكية

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف "عبدالسميع" في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، مشدداً على أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء في الوقت الراهن.

هل هناك شبهة في التعامل مع البنوك؟ 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.

وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.

حكم الاستثمارات البنكية دار الإفتاء الزكاة شهادة استثمار البنوك

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