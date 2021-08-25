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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أشرف سلمان: ممشى أهل مصر مشروع قومي نسعى لوصوله إلى 50 كيلو مترا

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

قال أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهود الدولة في ضخ الاستثمارات الضخمة بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كبيرة جدا وتعكس رؤية الدولة، لافتاً أن عجلة النمو تتقدم بسرعة، لان القطاع العقاري يجر خلفه نحو 100 صناعة أخرى.

 

وأضاف سالمان خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق المشروع القومي السياحي ممشى أهل مصر، إن التنمية لم تقتصر على المدن الجديدة، وإنما امتدت لتطوير المناطق العشوائية وتطوير القاهرة القديمة والعاصمة القديمة،  بخلاف إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، وهوه برنامج ثوري، فجره الرئيس السيسي بشراكة مع كل قيادات الدولة، والمجتمع المدني.

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وتابع سلمان ، هناك رؤية دقيقة وهناك تخطيط جيد لكل المشروعات القومية التي تضيف لمصر فخرا، وفي مقدمتها مشروع ممشى أهل مصر، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخطيطه  وتطويره، حتي يليق بمصر ويليق بنهر النيل العظيم، مشيراً إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من النمو الاقتصادي.

 

من جانبه أشاد الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى ايدج للتطوير العقاري،  بتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، خلال فترة وجيزة مؤكداً أن المشروع هوه جزء من تطوير مصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، لم تنسى المدن القديمة، والعاصمة، وهناك مشروعات كبرى مثل تطوير ماسبيرو، والقاهرة الفاطمية وغيرها من المشروعات، التي نشرف ان نكون جزءا منها.


وأضاف، نسعى للوصول إلى 50 كيلو مترا بالمشروع.

السيسي الأسكان الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية مبادرة حياة كريمة المجتمعات العمرانية

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