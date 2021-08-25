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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جوزها ولع فيهم|تشييع جثمان زوجة بعد أيام من مصرع ابنتها ببني سويف

تشييع الجثمان
تشييع الجثمان

شيع أهالي قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف، اليوم الأربعاء، جثمان ربة منزل، لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم، داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصص، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث الأولى، إثر إقدام زوجها على سكب بنزين عليها وإشعال النيران بها وإبنته فاطمة التي توفيت قبل 4 أيام متأثرة بنفس الإصابات، بسبب خلافات الزوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة، ورفض الأسرة لذلك.

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تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة أمال قرني سعيد، 45 سنة، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وصلت لأكثر من 40% من الجسم.


تفاصيل الحادث


وتعود الواقعة إلى صباح السبت الماضي، حيث قام عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، بإشعال النيران في زوجته و2 من أبنائه عقب سكب البنزين عليهم، بعد خوله لشقتهم بعقار مواجه لمستشفى بني سويف الجامعي، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متاثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم في نفس يوم الحادث، وإصابة زوجته التي لفظت انفاسها الأخيرة داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، بالإضافة إلى ابنة أخرى تدعى «أسماء»، التي ما زالت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق.


بكاء وصريخ لسيدات قرية منقريش عقب وفاة الزوجة


شارك في الجنازة المئات من أهالي قرية منقريش والقرى المجاورة وسط حالة من الحزن التي انتاب أهالي القرية وبكاء وصريخ السيدات.


تحريات الحادث: خلافات زوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة وراء الحادث


وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجأهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 

بني سويف حياة كريمة وزير الداخلية خلافات محافظ بني سويف مدينة بني سويف

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