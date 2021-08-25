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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلطات تفيد الشعر و البشرة

تعرف على فوائد "الحلبة الحصى" للشعر.. سر جمال ملكات الفراعنة

وصفة الحلبة الحصى
وصفة الحلبة الحصى للشعر

قالت أمنية طاهر خبيرة التجميل، إن الفراعنة كانوا يدرسون عدة أشياء منها مجال الطب والتجميل بالإضافة الى كونهم أوائل الأشخاص الذين قاموا بعمل عمليات تجميل بالخيوط والشد.

 

و أضافت طاهر خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية  dmc ،أن وصفة الحلبة الحصى للشعر من أقوى وصفات الفراعنة و التي تقوم بفرد الشعر و تنعيمه وعدم سقوطه.

 

وأوضحت خبيرة التجميل، أن وصفة الحلبة الحصى هي بديل للكرياتين و البروتين و تحتوى على أحماض تغذى الشعر وهى مكونه من  ملعقتين حلبة حصى مطحونة و ملعقتين نشا و مياه ساخنة و لبن حليب او جوز هند وعسل و زيت حبة البركة  يتم خلطهم او ووضعهم على النار ثم الانتظار حتى يبرد و نضعه على الشعر.

 

و أكدت ،أن تلك الوصفة يمكن وضعها على البشرة أيضا و التي تعمل على تصفية البشرة و شدها و يمكن استخدامها لجميع أنواع البشرة .  

زيت حبة البركة جوز هند حلبة حصى مطحونة الطب التجميل

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