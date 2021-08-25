تعرف على فوائد "الحلبة الحصى" للشعر.. سر جمال ملكات الفراعنة

خلطات تفيد الشعر و البشرة

قالت أمنية طاهر خبيرة التجميل، إن الفراعنة كانوا يدرسون عدة أشياء منها مجال الطب والتجميل بالإضافة الى كونهم أوائل الأشخاص الذين قاموا بعمل عمليات تجميل بالخيوط والشد.

و أضافت طاهر خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية dmc ،أن وصفة الحلبة الحصى للشعر من أقوى وصفات الفراعنة و التي تقوم بفرد الشعر و تنعيمه وعدم سقوطه.

وأوضحت خبيرة التجميل، أن وصفة الحلبة الحصى هي بديل للكرياتين و البروتين و تحتوى على أحماض تغذى الشعر وهى مكونه من ملعقتين حلبة حصى مطحونة و ملعقتين نشا و مياه ساخنة و لبن حليب او جوز هند وعسل و زيت حبة البركة يتم خلطهم او ووضعهم على النار ثم الانتظار حتى يبرد و نضعه على الشعر.

و أكدت ،أن تلك الوصفة يمكن وضعها على البشرة أيضا و التي تعمل على تصفية البشرة و شدها و يمكن استخدامها لجميع أنواع البشرة .