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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الزمالك العظيم"..ابو جبل يهنئ الجماهير ببطولة الدوري

صدى البلد

أعرب محمد أبو جبل لاعب نادى الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بـ لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم.

 

وكتب أبو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" مبروك جمهور الزمالك العظيم".

 

جمال الحاجي: لقب مستحق للزمالك وجماهيره اللاعب رقم واحد

 

علق الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي والمدرب التونسي على تتويج نادى الزمالك بلقب الدوري الممتاز.

كان فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تغلب على فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة وتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٧٩ نقطة بفارق ٦ نقاط عن غريمه التقليدي النادى الأهلي.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: 
تعتبر بطولة للزمالك المصري رقم 13 بطولة الأرقام القياسية بامتياز.

تابع:  الزمالك حقق الدرع رقم 13 في تاريخه بعد موسم كروي طويل وشاق امتد على مدى 8 أشهر كاملة حيث انطلق الأسبوع الأول يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020.

أضاف: أرقام أخرى سجلت حضورها كاستعمال تقنية ال var لأول مرة في الدوري المصري الممتاز وبالتالي التقليص في نسبة الأخطاء التحكيمية والابتعاد على التأويلات والانتقادات.

استطرد : هذه ارقام عامة تهم الدوري المصري اما فيما يخص الزمالك فقد حقق الفريق تحت قيادة الفرنسي كإرتريون ارقام مهمة جدا. فالزمالك لحد الأسبوع قبل الأخير انتصر في 24 مناسبة وتعادل في 7 مناسبات ولم ينهزم الا في مناسبتين. سجل هجومه 60 هدف لكن التميز كان لصالح الدفاع الذي لم يقبل سوى 20 هدفا فقط متقدما على كل منافسيه.والمغربي أشرف بنشرقي في مقدمة هدافي الزمالك ب 15 هدفا يليه يوسف أوباما ب 10 اهداف.

لفت إلى أن 
شهر مارس الماضى سجل عودة الفرنسي باتريس كارترون الى القلعة البيضاء وأثارت هذه العودة جدلا كبيرا في أوساط الزمالك وصلت الى حد رفض عدة لاعبين التدرب تحت قيادة الفني الفرنسي.

اشار الى ان بداية كارتيرون كانت صعبة جدا ولم يفلح الى المرور بالفريق الى الأدوار الإقصائية من دوري ابطال افريقيا. لكن الفرنسي استطاع بحنكة كبيرة المحافظة على صدارة الدوري محققا 46 نقطة كاملة لحد الجولة قبل الأخيرة أي في 19 مباراة مضيفا أن مسيرة كارتيرون قبل الهروب من القلعة البيضاء اقترنت بالتتويجات على المستويين المحلي والإقليمي وهاهو يعود بالفرسان البيض الى منصات التتويج من جديد وكاني بالزمالك لا يتالق في السنوات الأخيرة الا تحت قيادة كارتيرون.

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