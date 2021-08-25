حكومة رئيسي تحصل على ثقة مجلس الشورى الإيراني

حصلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم “الأربعاء”، على ثقة مجلس الشورى الإيراني.

ومنذ أسبوعين، قدم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تشكيلة حكومته إلى البرلمان.

وبحسب عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى، فإنه في النظام المصمم فيما يتعلق بمناقشة التصويت على منح الثقة، تُعرض على النواب القضايا المتعلقة بكل وزير من وزراء الحكومة الثالثة عشرة (الحكومة الجديدة) من بداية عمله، وكم مرة تم استدعاؤه إلى مجلس الشورى لطرح الأسئلة، وفي أي لجان حضر للإجابة على الأسئلة.

كما يتم تسجيل معلومات أخرى تتعلق بالاشراف على اداء الوزير في هذا النظام.

كان أول تعليق لـ إبراهيم رئيسي بعد فوزه بالانتخابات الإيرانية، تحدث عن تشكيل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد، مؤكدا أنه سيعمل على توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية لحكومته.

وحصل رئيسي على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، أي ما نسبته 62%، معلنا رسميا فوزه بمنصب الرئيس الإيراني خلفا لحسن روحاني.

ودخل سباق الانتخابات الرئاسية 7 مرشحين جرى المصادقة على أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور، خمسة منهم متشددون، وثمة إصلاحي واحد وآخر معتدل.

وكبادرة طيبة، اجتمع رئيسي، بعد فوزه بالانتخابات، في مكتبه بالعاصمة طهران مع منافسيه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ18 من يونيو الجاري، لمساعدته في تشكيل الحكومة المقبلة.