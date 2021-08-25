الرسوم ستكون معقولة.. أشرف زكي يعلن انتهاء الخلاف بين "الفنانين" ومحافظ القاهرة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تم عقد لقاء مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن النقابة ليست ضد دفع رسوم على التصوير، ولكن يكون هناك تقنين على حسب العمل الفني، والمحافظ تفهم الموقف وأعلن دعمه للسينما.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الفن، وكان هناك تعاون ودعم من محافظ القاهرة، مؤكدا أن الرسوم ستكون معقولة.



وأشار إلى أن كل عمل فنى سيكون له روسم، موجها الشكر لـ الإعلامية عزة مصطفى على مداخلة الرئيس السيسي، خلال الأيام الماضية.