دولة عربية تتخطى 8 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 8008 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 829137.

وأوضحت الوزارة المغربية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن معدل ملء أسرّة الإنعاش بلغ 51,5%.

وأشارت الوزارة المغربية الي ان عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 371، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2582، 1484 منها تحت التنفس الاصطناعي.

وسجلت الوزارة أيضا 85 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 12079.