وزيري يحسم الجدل: قصر أندراوس بالأقصر "مش آثار" .. فيديو

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل هدم قصر أندراوس بالأقصر.

وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة “ دي إم سي “، :” قصر أندراوس المهجور حدث به حفر وتنقيب مؤخرا على يد مجموعة من اللصوص وتم القبض عليهم”.

وتابع مصطفى وزيري :" القصر مبني من الطوب اللبن والمنزل ليس مسجل اثار او تنسيق حضاري".

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وأكمل مصطفى وزيري:" محافظ الأقصر شكل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على حالة القصر وقررت اللجنة ان القصر في حالة خطيرة ومعرض للانهيار نتيجة اعمال الحفر فيه، وصدر قرار إزالة من المحافظة وتم إزالة البيت ".

ولفت مصطفى وزيري :" هناك امتداد لبقايا معبد روماني اسفل صر أندراوس، وبعد رفع الأنقاض سوف نبدأ في أعمال الحفائر الاثرية للكشف عن المعبد الروماني المتواجد أسفل المنزل ".

