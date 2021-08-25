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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة بمشروع "مستقبل مصر"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أذاعت فضائية إكسترا نيوز لقطات يظهر من خلالها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

بـ نطاق الدلتا الجديدة.. الرئيس السيسي يتابع مشروع مستقبل مصر

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "متابعة مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة.  

 

 تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع

 

وقد اطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء.

 

وقد وجه الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع "مستقبل مصر".

 

 وذلك في اطار المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذي يهدف لاستصلاح اكثر من ٢ مليون فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.

 

الرئيس السيسي جهات الدولة مشروع مستقبل مصر رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني الدلتا الجديدة

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الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة بمشروع "مستقبل مصر"

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