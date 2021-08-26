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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفسي أساعد أبويا.. أولى الجمهورية في الدبلومات بأسوان تناشد الرئيس السيسي..فيديو

تكريم محافظ أسوان
تكريم محافظ أسوان لأولي الجمهورية في الدبلومات الفنية

الناجح يرفع أيده .. شعار يرفعه دائماً المتفوقون في المراحل التعليمية المختلفة والذين يحصلون على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية خلال رحلتهم العلمية .

وخلال السطور التالية نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على إحدي فتيات أسوان اللاتى كان سلاحها في مرحلة تعليمها هو الكفاح والإصرار بعزيمة الأبطال لتحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نتائج الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج تخصص " سكرتارية طبية " .

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الطالبة " نوال عرفه عبد العال " أبنة أسوان بمدرسة أبو الفضل سرور ، والتي كان التفوق والنجاح طريقها لتجسد اسمها بأحرف من نور بين المتفوقين والمتميزين ليس فقط على مستوى مدينتها أو محافظتها ، بل على مستوى محافظات الجمهورية لتسطر بذلك رحلة كفاح مشرفة للفتاة والمرأة الأسوانية ، وتكون نموذجاً يحتذى به في التفوق والنجاح ، فقد حصلت " نوال عرفه " على 99 % بمجموع درجات 692 درجة ، لتحقق مركز أول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية .

وتناشد “ نوال عرفه “ في رسالة تحمل كل مشاعر التقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير فرصة عمل لها لمساعدة أسرتها ، وتكفل مصروفات دراستها الجامعية ، قائلة:” نفسي في شغلانة أساعد أبويا وأسرتي”،  مؤكده على أن الرئيس السيسي هو الأب والإنسان الذي دائماً يساند البسطاء ، ويقدر العلم والمتعلمين ، ومن منطلق قلبه الرحيم تأمل وتتمنى تلبية مطلبها وتحقيق حلمها هذا ، لكى تقوم بمساعدة والدها على متطلبات الحياة المعيشية ، بجانب حلمها الذى تتمنى تحقيقه أيضاً وهو إستكمال رحلتها العلمية الجامعية ، بدخول كلية مناسبة لها .

وأوضحت أولى الجمهورية في الدبلومات الفنية بأسوان بأنها أجتهدت كثيراً طوال رحلتها العلمية حيث أنها كانت متفوقة في المراحل الدراسية المختلفة السابقة ، فقد حصلت على 274 درجة من 280 في مرحلة الشهادة الإعدادية ، ولكنها فضلت الدخول لإستكمال دراستها في مجال التعليم الفني ، وخاصة التعليم المزدوج والسكرتارية الطبية ، لأنه قيل لها بأنه يوفر فرص عمل لها عقب التخرج ، وهو ما دفعها لإتخاذ هذا الطريق ، بجانب أنها لم ترغب في الدخول للثانوية العامة نظراً للمصروفات الدراسية الكبيرة التي تحتاجها الثانوية العامة من الدروس الخصوصية وخلاف ذلك .

وأكملت " نوال عرفه " بأنه أجتهدت كثيراً أثناء دراستها في السنة الثالثة للتعليم الفني المزدوج حيث أنها كافحت بجد وإخلاص حتى تكلل ذلك الجهد بتفوقها العلمى والدراسى والحصول على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية ، فقد كانت تذاكر نحو 11 ساعة يومياً وأكثر من ذلك ، رغبة وطموحاً في تحقيق التفوق والنجاح ، وكان تقدير الله عزوجل لها بهذا المركز المتقدم ، والذي يمنحها طاقة كبيرة لإستكمال رحلتها العلمية في مرحلة التعليم الجامعى ، وكلها أمانى بأن يتبنى رئيس الجمهورية الرئيس السيسي قدراتها هذه ، ويتم تقديرها جمهورياً بأن تنال فرصة عمل ، وأن يتم التكفل برعايتها لإستكمال رحلتها الجامعية مثلما تم تبنى زميلتها المتفوقة أيضاً " ندى حربى " .

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IMG-20210825-WA0016
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدبلومات الفنية اخبار التعليم

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