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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: مريض السمنة لا يتمتع برفاهية اختيار ملابسه

السمنة
السمنة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يتمتع بحرية أو رفاهية اختيار ملابسه، ويفرض عليه أي ملابس، لمجرد أنها تناسبه من ناحية المقاس فقط، خلاف الأمراض الكثيرة التي تحدث بسبب مرض السمنة، مشيرًا إلى أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة.
 
وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن ممارسة الرياضة هى من تقوم بالتخسيس وليس المشي لمدة ساعة، معتبرا اياها أنها رياضة لتصفية الذهن، مشددا على أن الرياضة القاسية هى التي تساعد في فقد الوزن، مشيرًا إلى أن لديه كورس لا يتم الاحتياج فيه الى أي نوع من أنواع الرياضة للتخسيس، متابعا أن الرياضة لها حدود وضوابط معينة من أجل حرق الجسم.

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وتابع: "الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة، لا تحتوي على أية مواد صناعية، وتساهم في تقليل الشهية"، موضحًا أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية وتحويلها لطاقة، مشيرًا إلى أن مريض السمنة يزداد في الوزن يوميا، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون فيما بعد.
 

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