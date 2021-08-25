استشاري يُعدد مزايا كورس الحرق الدوبل لإنقاص الوزن

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى التغذية العلاجية، إن كورس الحرق الدوبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق مثل سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم؛ بالإضافة إلى التوت البري، الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الطعام السريع والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

وتابع: "الشاي الأخضر والقهوة الخضراء يتسببان في سد الشهية"، منوهًا بأن كورس الحرق الدوبل يعتمد على سد الشهية وتقليص عدد الخلايا الدهنية داخل الجسم، مشيرًا إلى أن كورس الحرق الدوبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق مثل التوت البري الذي يفتت الدهون داخل الجسم، معقبًا: "التوت البري يعمل على تحويل الدهون الوقود للجسم".

وقال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى التغذية العلاجية، إنه يجب أن يسير جميع الأشخاص على كورس حرق الدوبل، الذي يهدف إلى حرق جميع السعرات التي تناولها مريض السمنة دون فائدة، فبالتالي يزيد معدل الحرق لديه، مشيرًا إلى أن الغدة الدرقية هي التي تساعد الشخص على الحرق.



وأضاف "غزالي"، أن النباتات الطبية لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفًا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

