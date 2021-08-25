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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تتجنب جلب الطاقة السلبية من السوشيال ميديا؟.. خبير يوضح

طارق الياس
طارق الياس

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك، إن ما يحدث على السوشيال ميديا هو حب استطلاع وليس إدمان، مطالبًا بملئ الحياة بأشياء فعالة وليس للتسلية بالفرحة على السوشيال ميديا مما لا يحلب لنا الطاقة السلبية، خاصة وأن الحياة الشخصية غير مرغوب على الإطلاق أن تظهر على صفحات السوشيال ميديا.

 

وأضاف "إلياس"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من فرض شيء من الخصوصية عليها ولا نجعل السوشيال ميديا عرضه لجميع الأشخاص، مشيرًا إلى أنه كلما زادت الأشياء الإيجابية في حياتنا قلت الأشياء التي اتسلى بها على السوشيال ميديا وجلب الطاقة السلبية غير المرغوب فيها.

 

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ونصح خبير النتمية البشرية وتعديل السلوك، بضرورة إغلاق "فيس بوك" يوما كل أسبوع حتى نبتعد عن الطاقة السلبية الموجودة فيه، مطالبًا جميع الأشخاص بالخروج مع أصدقائهم أو العائلة دون إظهار ذلك عبر السوشيال ميديا، قائلًا: "شعارنا هذا العام فلنكن سعداء".

السوشيال ميديا تنمية بشرية السوشيال طارق إلياس اخبار التوك شو

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