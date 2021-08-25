سموحة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية بعد الفوز علي أسوان بمسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة أحمد سامى المدير الفني للفريق.

جاء ذلك استعدادا للمباراة القادمة أمام مصر المقاصة، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية، بعدما نجح في الوصول إلى المركز الثالث ببطولة الدوري المصري .

وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في المباراة النهائية أمام مصر المقاصة بالدوري المصري .

وحقق نادي سموحة فوزا هاما على نادي أسوان 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة الي النقطة 53 محتلا المركز الثالث ، بينما تجمد أسوان فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة .

