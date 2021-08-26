برلماني: الدولة المصرية تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج

أشاد محمد بدراوى عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، مؤكد أن هذا القرار أكبر إشارة على أن الدولة تعمل من أجل المواطن المصري.

وقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ عليهم في الداخل، وأن أجهزة الدولة تحرك بشكل سريع نحو حماية المصريين في الخارج بعد الأحداث الدامية التي حدث في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذا المشهد أصبح متكررا خلال السنوات الأخير وهو ما يؤكد علي أن الدولة المصرية مستعدة أن تذهب لمواطنيها أي مكان في العالم لتأمينه وحماية سلامته وتوصيله لبلده بأمان.

ومن جانبها، أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، موضحة أن مشهد عودة المصريين يؤكد حرص الدولة المصرية علي أمان المواطن داخل وخارج مصر.

وأضافت فاطمة سليم، أن هذا القرار يعكس للمواطن المصرى مدى الاهتمام به فأصبح يحتمى بثقة بجدار الدولة المصرية، فما يحدث هو مجهود حقيقي وعنوان للجمهورية الجديدة التي لا تدخر أي مجهود من أجل مصلحة المواطن.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن نجاح القيادة السياسية فى إعادة أبنائها من أفغانستان، يعزز من الشكل العام لمصر كدولة كبيرة تستطيع حماية جاليتاها وبعاثتها الدبلوماسية فى الخارج.