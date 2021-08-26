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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تضاعف إنتاج شاحنات F-150 Lightning الكهربائية.. اعرف السبب

فورد تضاعف إنتاج
فورد تضاعف إنتاج شاحنات F-150 Lightning الكهربائية

تستعد شركة فورد الأمريكية لمضاعفة إنتاج شاحنة F-150 Lightning موديل عام 2024 حيث قامت الشركة بالفعل بمضاعفة خطوط الإنتاج بشكل كبير مرة واحدة ، بعد الزيادة المُطَّردة في طلبات الحجز من قبل العملاء التي تجاوزت 120 ألف طلب.

بعدما دفع كل عميل رسوم الحجز التي تقدر بـ 100 دولار مبدئيًا، جاء ذلك في أعقاب إزاحة الستار عن الشاحنة الكهربائية لأول مرة في مايو2021.

يقول تقرير "كار أند درايفر" إن شركة فورد ستنفق حوالي 850 مليون دولار أكثر مما كان مخططًا له سابقًا، لتلبية أهداف الإنتاج المُعدَّلة لتلبية الطلبات المتزايدة لتجار التجزئة والعملاء التجاريين.

تأتي هذه القفزة في الإنتاج المستقبلي وسط مشكلة نقص أشباه الموصلات العالمي وقضايا الموردين الأخرى التي أعاقت الخطط الإنتاجية "فورد" 'معظم العام الماضي.

يقول تقرير صادر عن رويترز إن شركة فورد قد ضاعفت هدف إنتاجها لشاحنة F-150 Lightning الكهربائية، لتصل إلى 80 ألف سيارة عام 2024 والتي من المقرر إطلاقها رسميًا في الربيع المقبل مع تشغيل 15 ألف وحدة لعام 2022.

ستنفق فورد 850 مليون دولار إضافية للوصول إلى هدفها الجديد، وفي بيان لها لم تؤكد فورد تفاصيل خطط إنتاجها لكنها قالت إنها "ستواصل البحث عن طرق لكسر القيود وتلبية طلب العملاء"

تتطلع فورد لزيادة إنتاج السيارة الكهربائية مثل الحصول على المواد الخام اللازمة للتصنيع، وبناء البطاريات، ومحاولة إقناع العملاء بأهمية وجدوى المنتج الجديد، بل سيكون هناك أيضًا بلا شك معوقات مستحدثة على الطريق تتعلق بقضايا سلاسل التوريد العالمية التي أعاقت خطط إنتاج شركات صناعة السيارات خلال معظم العام الماضي.

الأمريكية فورد F-150 Lightning السيارة الكهربائية السيارة

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