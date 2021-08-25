عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إلغاء زيادة رسوم التصوير داخل شوارع العاصمة..نقيب المهن التمثيلية يُعلق

الدكتور أشرف زكي،
الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن كان هناك استجابة سريعة من محافظ القاهرة، بشأن إعادة تقييم تكلفة تصوير الأعمال الفنية في شوارع العاصمة، وتوضيح الفرق بين الإعلان التجاري والاعلان السينمائي والدرامي. 

وأضاف أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن محافظ القاهرة الدكتور خالد عبد العال أعلن دعمه الكامل لنا وللفن، معقباً: "بشكره جداً وبشكر النائبة سها. 

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن محافظ القاهرة أصدر قرارا نص فيه على إلغاء قرار تحصيل رسوم تصوير الإعلانات ومشاهد السينما بالشوارع.

 

شكرا.. نقيب الممثلين يكشف عن تفاصيل اجتماع مهم مع محافظ القاهرة|شاهد

 

أشار أشرف زكي إلى أن الرئيس بتصريحاته أمس يضع النقاط فوق الحروف ويضع الفن المصري في مكانه، ونشكره.

وقال نقيب المهن التمثيلية إن فناني مصر تحت أمر القيادة السياسية المصرية، في تنفيذ الأعمال الفنية والدرامية الهادفة كما ظهرت في “فيلم الممر” و"مسلسل الإختيار" و"القاهرة كابول".

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل ، بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، وذلك عقب  لقائه مع نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير في نطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم المهم فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفن والفنانين ثم نفاجأ بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال الرئيس عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يستعرض أبرز إنجازات الوزارة والوضع السياحي الراهن في ندوة لحزب مستقبل وطن

نقيب صيادلة الفيوم: إجراءات قانونية لمحاربة دخلاء المهنة

دراسات الأسبوع.. هكذا تؤثر أمراض الكلى على القلب.. وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لهذا السبب .. واحذر النظام النباتي للأطفال

وزارة الهجرة.. 6 سنوات في مسابقة مع الزمن لتحقيق الإنجازات

نقيب المحامين يجتمع بالنقابات الفرعية.. الخميس

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب:‭ ‬الرئيس السيسي لم‭ ‬يبحث‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب

الرياضة "أمن قومى" 7 سنوات من الإنجازات والثورة الإنشائية غير المسبوقة فى حكم الرئيس السيسي..شاهد

ستلمسها الأجيال القادمة بكل فخر..نواب: اهتمام السيسي بـ الصحة غير مسبوق.. ومبادراته أنقذت المصريين من أخطار داهمتهم لعقود.. وما تم في عهده من إنجازات دليل على قراءته للمشهد الطبي ومقتضيات الأمن القومي

ترشيحاتنا

مواطن يقاطع أحمد موسى ومحافظ الإسكندرية على الهواء ويدخلان في حالة من السعادة

اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام |شاهد

رسميا الكشف عن كيا سبورتاج الهجينة بمعرض ميونيخ الدولي

خاص| الضرائب تبحث إطلاق الإيصال الإلكتروني و%15 حصيلة من الإيرادات للناتج المحلي

بيراميدز يسحق مصر للمقاصة 4-0 فى الشوط الأول بـ الدوري الممتاز

وثيقة مسربة: طالبان تستهدف موظفي الأمم المتحدة.. واعتداءات لا تتوقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

خالد الغندور لـ شيكابالا: مبروك يا أحرف لاعب فى مصر

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

خاص |حقيقة رحيل بيرسي تاو عن برايتون وانضمامه لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ