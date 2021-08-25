بعد إلغاء زيادة رسوم التصوير داخل شوارع العاصمة..نقيب المهن التمثيلية يُعلق

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن كان هناك استجابة سريعة من محافظ القاهرة، بشأن إعادة تقييم تكلفة تصوير الأعمال الفنية في شوارع العاصمة، وتوضيح الفرق بين الإعلان التجاري والاعلان السينمائي والدرامي.

وأضاف أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن محافظ القاهرة الدكتور خالد عبد العال أعلن دعمه الكامل لنا وللفن، معقباً: "بشكره جداً وبشكر النائبة سها.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن محافظ القاهرة أصدر قرارا نص فيه على إلغاء قرار تحصيل رسوم تصوير الإعلانات ومشاهد السينما بالشوارع.

أشار أشرف زكي إلى أن الرئيس بتصريحاته أمس يضع النقاط فوق الحروف ويضع الفن المصري في مكانه، ونشكره.

وقال نقيب المهن التمثيلية إن فناني مصر تحت أمر القيادة السياسية المصرية، في تنفيذ الأعمال الفنية والدرامية الهادفة كما ظهرت في “فيلم الممر” و"مسلسل الإختيار" و"القاهرة كابول".

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل ، بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، وذلك عقب لقائه مع نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير في نطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم المهم فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفن والفنانين ثم نفاجأ بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.