سكان شارع 25 القطاوى في بهتيم يستغيثون من تراكم القمامة

خوفا من الأمراض

سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع 25 القطاوى فى منطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة بسبب حالة الإهمال التى ملأت الشوارع وانتشار القمامة، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا». .

وقال المواطن أحمد أسامة ، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد"، إن "القمامة غزت شوارع حي شرق، وأصبحت الطرق حالتها سيئة، والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في غياب تام من المسئولين .

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فالقمامة تحاصره من كل جانب، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى السكان".



وأشار: "القمامة تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".



وناشد المسئولون سرعة التحرك ورفع القمامة من الشوارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها..

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