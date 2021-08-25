تدشين مبادرة سلامة قلبك للكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالغربية

أكد الدكتور علاء الغمراوي، أن مبادرة سلامة قلبك للكشف المبكر عن العيوب الخلقية في قلوب الأطفال حديثي الولادة انطلقت منذ عام ونصف لكنها توقفت بسبب تداعيات كورونا وأعيدت مرة أخرى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي أحيت تلك المبادرة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم بقاعة مسرح غزل المحلة، للإعلان عن تدشين عدة قوافل ومراكز طبية ضمن مبادرة سلامة قلبك، التي تتبناها جمعية قلوب أصحاء بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، وعدد من الجمعيات الأهلية بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والفنان محمد ثروت، رئيس مؤسسة ثروت الخيرية، والدكتورة عبلة الألفي، ، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين.

وقال الغمراوي إن السيدة الحامل لابد أن تبتعد عن أية أماكن يتواجد بها مدخنون وكذلك مريضة السكر غير المنتظم لابد من تنظيمه محذرا من زواج الأقارب وعدم الجلوس أمام السوشيال مشيرا أن الجلوس أمام وسائل السوشيال ميديا بكثرة يسبب مشاكل كثيرة للمرأة الحامل عند الولادة خاصة للجنين قائلا القصة كبيرة والتوعية مهمة والوقاية خير من العلاج حيث أن هذه العيوب تتسبب في 70 في المائة من حالات وفيات الأطفال المصابين بالعيوب الخلقية.

وقال الدكتور الغمراوي إن محافظ الغربية وافق على تخصيص قطعة أرض بالمحلة لإنشاء مركز متخصص لجراحات قلب الأطفال.

مُشيرًا أن هناك كوادر طبية جيدة ومع تخصيص لكي يكون لدينا منظومة متكاملة وتم افتتاح مركزين في كفر الشيخ المجتمع المدني يكمل جهود الدولة المبادرة تنقذ أطفالا كثيرين بسبب التوعية، وأعلن الغمراوي، عن تدشين عيادات متنقلة للكشف المبكر عن الأطفال المرضى بعيوب خلقية في القلب وهناك 10 مراكز جديدة لاكتشاف العيوب الخلقية لقلوب الأطفال في عدد من الجمعيات.

من جانبه أكد الدكتور طارق، رحمي محافظ الغربية، أن مبادرة حياة كريمة تهتم ببناء الإنسان والتمكين الاقتصادي ومعظم المشكلات تظهر من القرية المصرية نتيجة التسرب من التعليم والأمراض الصحية وبالتالي عندما يتحدث الرئيس عن تطوير وتنمية القرية المصرية فهي بداية لتصحيح الأوضاع وبناء الإنسان وكلنا نتكاتف من أجل إنجاح هذه المبادرة وأقل شيء أن نقف وراء الرئيس وندعمه ونكون جميعا على قلب رجل واحد من أجل النهوض بمصر.

وقال الفنان المهندس محمد ثروت، أنه لا يدخر جهدا في أن يقدم يد العون من أجل الحفاظ على حياة الأطفال مشيرا أنها رسالة مهمة ودورنا في المؤسسة منذ أكثر من 25 سنة نقدم رعاية مجتمعية و دعم خيري للمستحقين وغير القادرين.وفي ختام المؤتمر تم توقيع وثيقة شركاء الخير التي تتضمن عدة جمعيات أهلية مشاركة في مبادرة سلامة قلبك.