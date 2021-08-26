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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد تدخل نواب التنسيقية.. إلغاء زيادة رسوم تصوير الدراما والسينما بالقاهرة.. ونائبة: تقديم التسهيلات ينشط السياحة

رسوم
رسوم

«التنسيقية» ونقابة المهن التمثيلية تنهيان أزمة رسوم التصوير بشوارع القاهرة
برلماني: إلغاء قرار زيادة رسوم التصوير داخل أحياء القاهرة والعودة للأسعار القديمة

برلمانية: تقديم تسهيلات برسوم التصوير يؤدي إلى تنشيط السياحة

 

نجحت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي لمدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وهو ما اعترض عليه السينمائيين، مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

 

بدورها، تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتوصل إلى حل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.

تنسيقية الأحزاب: لا إلغاء لرسوم الأعمال الفنية بل ستعود إلى بدايتها

محافظ القاهرة: التنسيق مع نقيب المهن التمثيلية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب حول أسعار التصوير بالشوارع

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في بيان، إنه تم التوافق مع نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى، على وضع ضوابط للقيمة المادية حسب الأعمال التي سيتم تصويرها سواء كانت تجارية أو إعلانية أو فنية.

 

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للواء خالد عبدالعال على سعة صدره، وسرعة استجابته لما طرحته تنسيقية شباب الأحزاب ونقابة المهن التمثيلية.

 

إلغاء زيادة رسوم التصوير

بدوره أعلن النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل لقاءه بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال للحديث بشأن زيادة الرسوم التي فرضتها المحافظة على التصوير داخل أحياء القاهرة، مؤكدا أن اللقاء أسفر عن إلغاء الرسوم التي فرضتها المحافظة والعمل بالرسوم القديمة لدعم صناع الثقافة والفن.


وأشاد مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، بالاستجابة السريعة لمحافظ القاهرة وإلغاء القرار الذي أصدره مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة، موضحا أن المسئول التنفيذي الذي أصدر القرار كان يرغب في زيادة إيرادات المحافظة إلا أنه لم يدرك خطورة مثل هذا القرار على الثقافة والفن.


وأضاف النائب أن القرار صدر ليلا وأثار حالة من الجدل داخل الوسط الفني بسبب تأثير هذه الزيادة السلبي على صناع الثقافة والفن خاصة صغار المنتجين، لذلك تدخل نواب تنسيقية شباب الأحزاب وقمنا بتنظيم لقاء مع محافظ القاهرة بحضوري كوكيلا للجنة الإعلام بالنواب والنائبة سها سعيد وكيلة اللجنة بالشيوخ ممثلان عن التنسيقة والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

 

وتابع وكيل لجنة الإعلام، أن محافظ القاهرة استجاب على الفور لمطالبنا بإلغاء القرار، مؤكدا على ضرورة تنفيذ توجيهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفن والثقافة وردع من تسوّل له نفسه بمخالفة هذه التوجيهات.

 

فيما قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع اليوم مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمناقشة قرار سوم التصوير بشوارع القاهرة، دليل على انعكاس تنويه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة الإجراء على باقي المؤسسات.

 

وأضافت سعيد، أن الاجتماع يعكس حالة من التكاتف بين السلطات المختلفة، متوجهة بالشكر إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على اهتمامه بالملف ومشاركته بالاجتماع.

 

وأعربت عن تقديرها الكبير لاستجابة وترحيب محافظ القاهرة لهم اليوم، موضحة أن الاجتماع أسفر عن إلغاء القرار الأخير الصادر عن المحافظة والعودة إلى رسوم التصوير القديمة.

 

وأوضحت وكيل إعلام الشيوخ، أن القرار الصادر مؤخرًا والرسوم التي حددت فيه أدت إلى حالة من الجدل، منوهة إلى أن الأرقام المذكورة بالقرار سيكون لها تأثير على الأعمال الفنية المحلية والعالمية.

 

وشددت على أهمية النظر إلى الرسوم بصورة أكثر شمولية؛ لأن تقديم التسهيلات بهذا الملف يؤدي إلى تنشيط السياحة، مشيدة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أهمية الأعمال الفنية ودور الفن في تحسين الصورة الذهنية.

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