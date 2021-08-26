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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم| أخر تحديث

الدولار
الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس2021 بعد الارتفاع الأيام الأخيرة بمقدار 3 قروش وذلك للمرة الأولى منذ 4 أسابيع سابقة.

سعر الدولار في البنك المركزي  

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري لـ 15.63 جنيه للشراء و 15.76 جنيها للبيع، وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لبيع في بنك الامارات دبي الوطني. 

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سعر الدولار في البنوك المحلية 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، الأهلي المصري، التجاري وفا ايجيب، مصر".

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الأول، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، ABC، الاسكندرية”.

سعر الدولار اليوم  

بلغ  متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB، اتش اس بي سي، بلوم، كريدي اجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، سايبـ،، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، عودة، الكويت الوطنيNBK، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصرف المتحد".

أعلي سعر للدولار  

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف ابوظبي الاسلامي"، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي،قناة السويس، البمشرق، البركة، الاهلي المتحد، في  التعمير والاسكان".

سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه لشراء و 15.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

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