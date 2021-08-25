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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هيام فاروق: صندوق تكريم الشهداء سيصدر بطاقة لأسرة لوقا نجاتى

صدى البلد

قالت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما قامت به من زيارة لأسر الشهداء أمر ليس بجديد وهو واجب على الجميع، متابعة: صندوق تكريم الشهداء ضم مؤخرا أسرة الشهيد لوقا نجاتى آخر شهداء العملية الإرهابية بليبيا عام 2015، موضحة: انضمام أسرة الشهيد لوقا تأخر بسبب بعض الإجراءات الورقية فقط.

وأضافت “هيام فاروق” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، الصندوق يعمل من أجل استخراج بطاقة "تكريم شهيد" للأسرة، والتي ستسهل حصولهم على متطالباتهم الحياتية.


وتابعت: زيارة أسر الشهداء واجب علينا جميعا، مشددة على أن الصندوق يساوي بين الكل ويتعامل معهم بالمساواة والعدل.


وأشارت إلى أن صندوق تكريم الشهداء يقدم لأسر الشهداء العديد من المميزات، مثل توفير فرص عمل وتقديم الخدمات الصحية المناسبة ، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات آخرى.

 

هيام فاروق مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب أسرة الشهيد لوقا اخبار التوك شو

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