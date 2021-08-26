أخبار السيارات | زيادة 12 ألف جنيه في أسعار تويوتا كورولا 2022 في مصر.. الكشف عن كيا سبورتاج الهجينة.. زيادة جديدة لـ بي واي دي F3 ولادا جرانتا موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

زيادة 12 ألف جنيه في أسعار تويوتا كورولا 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية اليابانية تويوتا ، عن زيادة سعرية جديدة لطرازها الشهير كورولا داخل السوق المحلى المصري.

مزاد سيارات جديد خاص بالسوق المصري .. تفاصيل

يعتبر عالم السيارات ، ملئ بفاعلياته المشوقة والمميزة والتي تجذب مئات بل الاف الأشخاص المحبين لهذا العالم ، ومن ضمن هذه الفاعليات ، هي مزادات السيارات التى انتشرت في الفترة الأخيرة بعد ان فتحت أبوابها مرة أخرى بعد الخلق الذى دام لأشهر بسبب جائحة كورونا العالمية .

رسميا الكشف عن كيا سبورتاج الهجينة بمعرض ميونيخ الدولي

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية، عن استغلال معرض ميونيخ للسيارات، الذى أوشك على الانطلاق بعد توقف دام أكثر من عام بسبب الغلق الناتج عن جائحة كورونا، في الكشف عن سيارتها الجديدة سبورتاج الهجينة.

زيادة 3000 جنيه .. أسعار جديدة لـ بي واي دي F3موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي BYD في مصر ، عن زيادة سعرية جديدة على طراز F3 الشهير كموديل 2022 ، والتي تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، داخل السوق المحلى المصري .

أمريكية الصنع.. أفضل 5 سيارات SUV داخل السوق السعودي

تعتبر السيارات الامريكية ، من اقوى السيارات على مستوى العالم في الصناعة ، حيث تتميز بقوتها وصلابتها وتحملها للأعمال الشاقة ، وهذا ما يفضله السوق العربي ويعشقه ، لذلك تنتشر جميع طرازات هذه العلامات التجارية المختلفة من الصانع الأمريكي .

للنشر 2ص.... تعرف على سعر تيسلا x في مصر

تأسست شركة تيسلا موتورز المهندسين مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينغ عام 2003، حيث جاء اسمها كتكريم للمهندس الكهربائي العالمي نيكولا تيسلا ، ثن بعد ذلك وتولى ايلون موسك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2008 ، ومنذ ذلك الحين وهى تغزو العالم احدث سيارات كهربائية مزودة بتكنولوجيا متطورة .