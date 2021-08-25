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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة الحركة إلى طبيعتها بخط منوف بعد خروج قطار عن القضبان.. شاهد

عودة حركة القطارات
عودة حركة القطارات

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى بعد توقفها إثر خروج جرار وعربيتى قطار القاهرة _ منوف عن مسارها بمحطة القناطر.


وعلى الفور تم الدفع بأوناش السكة الحديد ورفع العربات والجرار مرة أخرى على السكة الحديد  واستكمال القطار الرحلة متجة إلى منوف.


وكان اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية أكد أن حادث خروج جرار وعربيتي ركاب عن مسارهما بمحطة القناطر الخيرية من قطار ركاب رقم 563 خط القاهرة - منوف - طنطا، لم يسفر عن وقوع أى إصابات بين الركاب.

خروج قطار منوف عن مساره بمحطة القناطر الخيرية دون إصابات

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وتابع أن القطار عقب تحركه من محطة القناطر الخيرية خرج عن مساره بعدما تجاوز أحد السيمافورات الخاصة بإشارة المسير على رصيف محطة القناطر الخيرية ما أدى إلى كسر فى إحدى التحويلات الموجودة في حوش المحطة مشيرا إلى أنه تم إعادة القطار إلى مساره الصحيح بواسطة أوناش الرفع وجارى استعادة الحركة بشكل كامل على خط منوف.

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القطارات خروج جرار قطار القاهرة منوف محطة القناطر السكة الحديد

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خروج قطار منوف عن مساره بمحطة القناطر الخيرية دون إصابات

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