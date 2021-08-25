حسام حسن يكشف موقفه من العروض.. ويؤكد: سموحة يستحق المشاركة في الكونفيدرالية

أكد حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الموج الأزرق هو الأحق بالمشاركة في البطولة الكونفيدرالية.

وأكد حسام حسن أن ما وصل إليه سموحة ليس مفاجأة كما يتصور البعض مشيرا إلي وجود مجموعة مميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق لديهم قدرات خاصة فنيا وتكتيكيا في ظل قيادة أحمد سامى المدير الفني للفريق.

وأوضح حسام حسن أنه يشارك حاليا مع الفريق من أجل الحفاظ علي لياقته البدنية تحسباً لأى مستجدات أو استدعاؤه للمنتخب الوطني ، معربا عن سعادته بالعودة لسموحة من جديد عقب انتهاء إعاراته مع صفوف أهلي طرابلس الليبي .

وعن مستقبله خلال الفترة المقبلة قال " المهندس محمد فرج عامر بمثابة والدى ، أترك له الناحية التسويقية واثق في أنه لن يقف أمام مستقبلي طالما كانت هناك عروض تليق بنادى سموحة وحسام حسن ".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية بعد الفوز علي أسوان بمسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة أحمد سامى المدير الفني للفريق.

جاء ذلك استعدادا للمباراة القادمة أمام مصر المقاصة، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية، بعدما نجح في الوصول إلى المركز الثالث ببطولة الدوري المصري .

وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في المباراة النهائية أمام مصر المقاصة بالدوري المصري .

وحقق نادي سموحة فوزا هاما على نادي أسوان 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة الي النقطة 53 محتلا المركز الثالث ، بينما تجمد أسوان فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.