لقاء على الهواء.. أسامة الأزهري يلبي طلب الثانية على الثانوية الأزهرية

استضاف الإعلامي رامي رضوان، الشيخ أسامة الأزهري ، والطالبة علياء ياسر الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين، التي تمنت لقاؤه، وجمع رضوان الشيخ أسامة الأزهري بالطالبة علياء ياسر على الهواء .



وقال الشيخ أسامة الأزهري، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه قرر زيارة الطالبة علياء في مسقط رأسها، مضيفا: "توجهت إلى قرية علياء لزيارتها وتلبية رغبتها واستقبلوني بحفاوة كبيرة وأكرموني كثيرا".

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ومن جانبها قالت الطالبة علياء ياسر الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين: "عندما علمت بأن الشيخ أسامة الأزهري سيقوم بزيارتي وأنه يحضر مفاجأة كبيرة لي شعرت بسعادة كبيرة ومكنتش مصدقة".



ومن جانبه قال الشيخ ياسر أنور والد الطالبة علياء: "لما اتصل بيا الشيخ أسامة الأزهري مكنتش متخيل إنه سيقوم بزيارتها في قريتنا".