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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني يشارك في اكتساح أرسنال لـ وست بروميتش بسداسية في كأس الرابطة

ارسنال
ارسنال

تأهل فريق ارسنال لدور الـ 32 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بفوزه على وست بروميتش ألبيون بستة أهداف نظيفة.

افتتح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج التسجيل لارسنال في الدقيقة 17، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 45.

وسجل نيكولاس بيبي الهدف الثالث لـ ارسنال بعد هدف أوباميانج بدقيقة، لينتهي الشوط الاول بتقدم ارسنال بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع لارسنال في الدقيقة 50، قبل أن يعود أوباميانج ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 62.

واختتم لاكازيت مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 69.

وشارك المحترف المصري محمد النني في المباراة كاملة مع فريقه ارسنال.

محمد النني أرسنال وست بروميتش كأس الرابطة الإنجليزية كأس الرابطة

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