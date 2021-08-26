نشرة تحقيقات|رضا عبد السلام يفتح قلبه لـ«صدى البلد»..والجيش ينتظر الفرصة في لبنان

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس ..

كان اختياره رئيسا لإذاعة القرآن الكريم بمثابة حدث فريد، لإنه أول إذاعي من ذوي الهمم يرأس الإذاعة العريقة والأقرب لـ وجدان وقلب وعقل المصريين منذ بداية بثها في 25 مارس 1964.

إنه الإذاعي القدير صاحب السيرة الطيبة والعطرة رضا عبد السلام، الذي كان لنا معه حديث مقتضب تناول تكليفه بالمهمة الكبيرة، خطته للارتقاء بإذاعة القرآن الكريم، وكيف يرى اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم؟. إلى نص الحوار

تظل الأزمة اللبنانية من أكثر الأزمات صعوبة وتعقيدا على الساحتين العربية والدولية، وتحمل كثيرا من المعاناة وصعوبة المعيشة للشعب اللبناني.

وفي وسط كل ما يعانيه لبنان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والماء وكذلك الخدمات الصحية وعدم مقدرة الطبقة السياسية اللبنانية على التوافق والتوصل إلى حلول تضمن خروج لبنان من كبوته وتشكيل حكومة وطنية، يظل الشعب اللبناني صامدا ومتماسكا ومساندا لوطنه.

وتطرح الأزمة السياسية في لبنان العديد من التساؤلات حول كيفية التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة من قبل المجتمع الدولي؟، وكيف يتم تحسين الوضع الاقتصادي المنهار بالبلاد؟، ودور القوى الإقليمية والدولية في التفاعل والضغط على الرئيس اللبناني والطبقة السياسية للمساعدة في خروج لبنان من كبوته.

وفي هذا الإطار، نظم موقع «صدى البلد»، ندوة بعنوان «مستقبل العملية السياسية في لبنان»، بحضور كل من الدكتورة جيلان جبر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وعبد الله نعمة المحلل السياسي اللبناني، حيث تحدث الثنائي عن قدرة الشعب اللبناني على العيش وممارسة حياته بشكل طبيعي في ظل الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعصف به؟.

دائما ما تحرص الدولة المصرية على الشباب وتهتم اهتماما كبيرا بمستقبلهم ودعمهم واستثمار قيمتهم من علم وفكر وقدرة على التحدي في مجمل وشتى مناحي الحياة، لتؤصل ذلك وترسخه السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، برعايتها لـ مسابقة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بعنوان “بداية حلم” كمبادرة مجتمعية شاملة وافية لشباب مصر بجميع المحافظات.

وألقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية كلمة مسجلة لها خلال إطلاق مسابقة بداية حلم قالت فيها إن "الدولة المصرية على مدى تاريخها العريق عملت دائمًا على تمكين الشباب في شتى المجالات إلا أن الفترة الحالية شهدت تغيرًا جذريًا في إيمان الدولة بأنه لا غنى عن مساهمات الشباب ودورهم في صياغة حاضر وطننا وبناء مستقبله، بل إننا في ذات الوقت أصبحنا نمتلك وعيًا لا يشوبه شك أن اللحاق بركب الشباب السبيل الوحيد لبناء دولتنا المصرية العصرية الحديثة وفق ما يصبو إليه ويحلم به الشعب المصري".

تهتم الدولة بإنشاء العديد من المشروعات الخدمية وإطلاق المبادرات التي تستهدف بالدرجة الأولى المواطن للتيسير عليه وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتحت الدولة العديد من المشروعات الخدمية المتميزة وأطلقت المبادرات التي راعت بها المواصفات العالمية والتكنولوجية الحديثة لمواكبة العصر والوصول إلى الارتقاء المطلوب للمواطن المصرى.

وفيما يلي يعرض «صدى البلد» أهم المشروعات الخدمية والمبادرات التي نفذتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف خدمة المواطن والتخفيف عن كاهله بشكل أساسي..

تعيش البلدان العربية توترات وصراعات لا تتوقف، فلا يكاد يمر علينا صباح أو مساء إلا ونسمع عن أزمة جديدة تضرب بلدا عربيا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو صحية.

بعض الأزمات يكون الضالع فيها طرف خارجي له أهداف غير محمودة، يسعى لتمزيق الأمة وزيادة تشتتها وتشرذمها والبعض الآخر يكون بفعل الأشقاء أنفسهم، أبناء الدم الواحد «عربية - عربية».

آخر تلك الأزمات الأزمة الجزائرية المغربية، حيث أعلنت وزارة الخارجية على لسان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية الجزائرية مع المغرب.