إشادة برلمانية بتوجيه الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.. نواب: تفتح آفاقا وفرصا كثيرة للعمل.. وضرورة تحطيم البيروقراطية وتطوير عقلية الموظف الجمركي

خطة النواب: مزايا كبيرة تصب فى صالح الدولة لـ تحويل مصر لمنطقة لوجستية

اقتصادية الشيوخ: الدولة تعمل على الاستفادة من موقع مصر الجغرافى

برلمانى: تحويل مصر لمنطقة لوجيستية عالمية قرار تاريخي لصالح الاقتصاد الوطني

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ إن فكرة الوجستيك مبنية على فكرة التداول والحركة فدولة سنغافورة ودبى تمكنت من تطبيق الفكرة وأصبحت من أكبر الدول التى تستخدم منظومة الإدارة الجمركية المتطورة نتيجة سهولة الإجراءات وحوكمتها.

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجية الرئاسى الخاص بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.

وقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فكرة الوجستيك مبنية على فكرة التداول والحركة فدولة سنغافورة ودبى تمكنت من تطبيق الفكرة وأصبحت من أكبر الدول التى تستخدم منظومة الإدارة الجمركية المتطورة نتيجة سهولة الإجراءات وحوكمتها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سرعة الإفراج الجمركى وسرعة الإجراءات مهمة جدا فى إحكام حركة التجارة العالمية فهناك دول عديدة لا تمتلك موقعا جغرافيا مثل موقع مصر المتميز الذي يعتبر نقطة ارتقاء فى وسط أوربا وافريقيا وآسيا، مؤكدًا ضرورة تحطيم البيرقراطية والروتين والسعى وراء الإفراج المسبق للبضائع.

وأضاف النائب، أن أغلب المستوردين يقومون الآن باستخدام المنصة الإلكترونية للتسجيل بالكود المخصص لهم لبلاغ الميناء بالبضائع الخاصة بهم وإمكانية دفع قيمة الجمارك لاختصار زمن الإفراج الجمركى، وتحويل مصر لتكون بريد سريع فكرة عبقرية لزيادة ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.



وأكد النائب ضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركى بما يتناسب مع التعامل الاكترونى ، لافتا إلى أن الموانئ بعد تطويرها سوف تضخ مبالغ مالية الى ميزانية الدولة اضعاف المبالغ التى كانت تحققها فى السابق فارادات الموانى قبل التطوير تقدر من 2 لـ 3 مليار وبعد التطوير سترتفع الى 10 اضعاف هذا المبلغ.

أيّد أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.

وقال “سمير”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الدولة تعمل على الاستفادة من موقع مصر الجغرافى من خلال ربط الموانئ المصرية بنظام حديث إلكترونيًا؛ لكى تكون محورا للتجارة العالمية لزيادة حجم التجارة وتوفير العملة الصعبة وتقديم الخدمات اللوجستية، لتقليل نسب البطالة فى المحافظات والحفاظ على المركز اللوجستى.

وأضاف النائب، أن ما تسعي إليه مصر غرضه تقليل وقت الإفراج الجمركى الخاص بالبضائع المستوردة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لحصر وسهولة البضائع ودخولها الموانئ بشكل سريع وآمن من خلال ربط الموانئ ببعضها عن طريق شبكة تواصل إلكترونية.

وأكد أن مجلسى النواب والشيوخ قاما بمجهود كبير لإخراج عدد من القوانين إلى النور التى تحقق هذا الغرض أيضا، وكان أبرزها قانون الجمارك الجديد لوجود منفذ واحد لتسهيل الإفراج الجمركي وإبعاد التعامل البشرى واستبداله بالإلكترونى.

كما، اكد النائب شحاته ابو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، يهدف تحويل مصر، إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الالكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانىء الكترونيا.

وقال أبو زيد في تصريح خاص له، إن التوجيهات الرئاسية بخصوص منطقة لوجيستية عالمية، الغرض منها تعظيم الاستفادة من الموانىء المصرية وعمليات التطوير الجارية فيها، وتعزيز حركتي التجارة الداخلية والخارجية وفتح آفاق وفرص كثيرة للعمل.

واشار عضو صناعة النواب، إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجيستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والاسكندرية، ومن المنتظر أن تمتد منصة نافذة إلى كل موانىء مصر، بنهاية العام الجاري2021.

وأضاف النائب، أن توجيهات الرئيس ستتحول إلى إيرادات كبيرة للدخل القومي المصري، بمجرد تحويل الموانىء المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط إلى منطقة لوجيستية عالمية.

واختتم ابو زيد بأن هناك إصرار من القيادة السياسية المصرية على إحداث تغيير جذري وشامل، في الأعمال الجمركية والموانىء المصرية بما يساهم في تعاظم ايراداتها لصالح الدولة المصرية، مضيفًا: إنه قرار تاريخي ولصالح الاقتصاد الوطني.

ميكنة منظومة الإدارة الجمركية

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.



وأكد الوزير، في مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» اليوم، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغني بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.