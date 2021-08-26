برلمانى: تحويل مصر لمنطقة لوجيستية عالمية قرار تاريخي لصالح الاقتصاد الوطني

أكد النائب شحاته ابو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، يهدف تحويل مصر، إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الالكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانىء الكترونيا.

وقال أبو زيد في تصريح خاص له، إن التوجيهات الرئاسية بخصوص منطقة لوجيستية عالمية، الغرض منها تعظيم الاستفادة من الموانىء المصرية وعمليات التطوير الجارية فيها، وتعزيز حركتي التجارة الداخلية والخارجية وفتح آفاق وفرص كثيرة للعمل.

واشار عضو صناعة النواب، إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجيستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والاسكندرية، ومن المنتظر أن تمتد منصة نافذة إلى كل موانىء مصر، بنهاية العام الجاري2021.

وأضاف النائب، أن توجيهات الرئيس ستتحول إلى إيرادات كبيرة للدخل القومي المصري، بمجرد تحويل الموانىء المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط إلى منطقة لوجيستية عالمية.

واختتم ابو زيد بأن هناك إصرار من القيادة السياسية المصرية على إحداث تغيير جذري وشامل، في الأعمال الجمركية والموانىء المصرية بما يساهم في تعاظم ايراداتها لصالح الدولة المصرية، مضيفًا: إنه قرار تاريخي ولصالح الاقتصاد الوطني.