إعصار قوي يضرب مدينة صينية ويسبب دمارا كبيرا.. فيديو

عرضت فضائية " روسيا اليوم " لقطات مصورة لـ إعصار قوي يضرب مدينة في الصين ويسبب دمار هائل للعديد من المباني والشوارع .

وأظهرت اللقطات حجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار من اقتلاع الأشجار من أماكنها وتكسير زجاج المباني والسيارات.



اقرأ أيضا

جائحة كورونا والصين

انتقدت بكين، تسييس الولايات المتحدة لجائحة فيروس كورونا، حيث تستعد أجهزة المخابرات الأمريكية لنشر لتقريرها عن منشأ فيروس كورونا، وسط شائعات قد تشير إلى تسرب الفيروس من معمل ووهان الصيني.



ووفقا لقناة روسيا اليوم، طالب فو كونج، المدير العام لإدارة مراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة بالتحقيق في مختبراتها الخاصة بينما تنتظر الصين والعالم نتائج تقرير المخابرات الأمريكية حول منشأ كورونا.

وحذر فو كونج، الولايات المتحدة من أن إلقاء اللوم على الصين لن يعفي واشنطن من أي ذنب، وأعلن مرة أخرى أنه لا صحة للنظرية القائلة بأن فيروس كورونا، تسرب من مختبر صيني.